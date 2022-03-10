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В Харькове от обстрелов оккупантов пострадали более 400 домов

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Харьков, Четверг 10 марта 2022 21:05
В Харькове от обстрелов оккупантов пострадали более 400 домов Оккупанты уничтожили более 400 домов в Харькове (t.me.nexta.ive)
Автор: Татьяна Самарук

В Харькове и области от обстрелов российских оккупантов пострадали 472 дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова.

Отмечается, что по состоянию на 10 марта от обстрела пострадали или разрушены 472 дома в регионе.

Из них обстрелы повредили:

  • 264 многоэтажных и 109 частных домов в Харькове;
  • 13 многоэтажных и 86 частных домов в Харьковской области.

"Наибольшее количество пострадавших и разрушенных домов в Киевском, Московском районах Харькова и Изюме. По рашистской пропаганде, все эти здания - военные объекты нацистов", - пояснил Болвинов.

Ранее мы сообщали, что мэр Харькова заявил, что оккупанты предлагали ему сдать город.

Также мы писали, что пленный российский офицер рассказал о боях в Харькове.

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