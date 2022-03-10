В Харькове от обстрелов оккупантов пострадали более 400 домов
В Харькове и области от обстрелов российских оккупантов пострадали 472 дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова.
Отмечается, что по состоянию на 10 марта от обстрела пострадали или разрушены 472 дома в регионе.
Из них обстрелы повредили:
- 264 многоэтажных и 109 частных домов в Харькове;
- 13 многоэтажных и 86 частных домов в Харьковской области.
"Наибольшее количество пострадавших и разрушенных домов в Киевском, Московском районах Харькова и Изюме. По рашистской пропаганде, все эти здания - военные объекты нацистов", - пояснил Болвинов.
Ранее мы сообщали, что мэр Харькова заявил, что оккупанты предлагали ему сдать город.
Также мы писали, что пленный российский офицер рассказал о боях в Харькове.
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