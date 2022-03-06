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Российские оккупанты оставили без света более 600 тысяч украинцев

Автор: Татьяна Самарук

Российские военные обстреливают мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. В частности, во время войны враг нанес ущерб энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что по состоянию на сегодня без света осталось 7775 трансформаторных подстанций и 956 населенных пунктов.

Министерство энергетики сообщает, что пользоваться светом не могут более 646 тысяч потребителей. Ремонтные бригады пытаются устранять недостатки и оперативно восстанавливать электроснабжение, как только заканчиваются боевые действия.

Также в эти сутки удалось восстановить электроснабжение в 127 населенных пунктах (118 тысячам потребителей), но из-за обстрелов продолжают возникать новые повреждения.

Кроме того, по состоянию на 18:00 6 марта остаются без газоснабжения около 130 тысяч потребителей.

К тому же наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Донецкой, Харьковской, Черниговской, Николаевской и Запорожской областях.

Ранее мы сообщали, что восстановлено электроснабжение еще для 1000 семей Киевской области.

Также мы писали, что энергетики вместе с саперами восстанавливают свет в освобожденных от оккупантов городах.

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Электроэнергия