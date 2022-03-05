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Энергетики вместе с саперами восстанавливают свет в освобожденных от оккупантов городах, - ДТЭК

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Суббота 05 марта 2022 15:18
Энергетики вместе с саперами восстанавливают свет в освобожденных от оккупантов городах, - ДТЭК Фото: энергетики вместе с саперами восстанавливают свет в освобожденных от оккупантов городках-ДТЭК
Автор: Артем Горовенко

Ремонтные бригады ДТЭК совместно с саперами оперативно восстанавливают электроснабжение в городах и поселках, которые Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире единого телемарафона.

"В тех местах, где мы можем начать работы, например, как в Макарове, мы сразу начинаем работы, привлекаем саперов и наши бригады восстанавливают. Мы конечно делаем все возможное, чтобы как можно быстрее спросить, заживить все населенные пункты, как можно быстрее дать свет в дома людей", - сообщил Сахарук.

Аварийные бригады ДТЭК повторно пытаются подключить Бучу и Гостомель, которые вновь обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

"3 марта мы заживили и часть Бучи, и часть Гостомелю, но уже 4-го марта в результате боевых действий опять свет пропал и мы снова начинаем это делать. И поверьте мне, наши бригады будут работать столько сколько нужно. Если нужно будет восстанавливать свет 25 раз, мы это будем делать", - подчеркнул Сахарук.

По его словам, по состоянию на вечер 4 марта на Киевщине без света оставалось около 350 населенных пунктов без света - это где-то 90 тысяч жителей.

"К сожалению, мы не можем восстановить свет в этих поселках, потому что на многих территориях идут активные боевые действия. Это, в частности, на западе, а также на севере Киевской области, и мы там просто физически не можем выехать, потому что идет уничтожение российских оккупантов", - пояснил исполнительный директор ДТЭК.

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