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Восстановлено электроснабжение еще для 1000 семей Киевской области, - ДТЭК

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Суббота 05 марта 2022 18:03
Восстановлено электроснабжение еще для 1000 семей Киевской области, - ДТЭК Фото: восстановлено электроснабжение еще для 1000 семей Киевской области Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

5 марта аварийным бригадам "ДТЭК Киевские региональные электросети" удалось вернуть свет еще в 11 населенных пунктов Полесского района для около 1 тысячи семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"30 ремонтных бригад в области работают, чтобы как можно быстрее восстановить работу всех линий и подстанций. Как только они получают разрешение на проведение ремонтных работ от Тероборони и ВСУ, они немедленно отправляются на место повреждений и возвращают свет в дома жителей Киевщины", - сообщили в компании.

В Полесском районе Киевской области удалось вернуть свет 1 тысячи семей в населенных пунктах: Сентября, Волчков, Володарка, Городещина, Дубовая, Залишаны, Красятичи, Лесное, Міхлівщина, Стовпове, Шкнева.

Электроснабжение удалось восстановить благодаря переподключению подстанции, сети которой повреждены из-за обстрелов российских оккупантов, в резервные сети Житомироблэнерго.

Аварийно-восстановительные работы в области продолжаются, как только бригады энергетиков получают возможность их безопасно выполнять.

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ДТЭК Киевская область
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