Російські окупанти залишили без світла понад 600 тисяч українців

Зазначається, що станом на сьогодні без світла залишилося 7775 трансформаторних підстанцій та 956 населених пунктів.

Міністерство енергетики повідомляє, що користуватися світлом не можуть понад 646 тисяч споживачів. Ремонтні бригади намагаються усувати недоліки та оперативно відновлювати електропостачання, як тільки закінчуються бойові дії.

Також цієї доби вдалося відновити електропостачання в 127 населених пунктах (118 тисячам споживачів), але через обстріли продовжують виникати нові пошкодження.

Окрім того, станом на 18:00 6 березня залишаються без газопостачання близько 130 тисяч споживачів.

До того ж найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається у Донецькій, Харківській, Чернігівській, Миколаївській та Запорізькій областях.