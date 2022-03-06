ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские оккупанты оставили без света более 600 тысяч украинцев

Новина українською →
Воскресенье 06 марта 2022 23:54
Российские оккупанты оставили без света более 600 тысяч украинцев Обстрелы оккупантов оставили без света украинцев (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные обстреливают мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. В частности, во время войны враг нанес ущерб энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что по состоянию на сегодня без света осталось 7775 трансформаторных подстанций и 956 населенных пунктов.

Министерство энергетики сообщает, что пользоваться светом не могут более 646 тысяч потребителей. Ремонтные бригады пытаются устранять недостатки и оперативно восстанавливать электроснабжение, как только заканчиваются боевые действия.

Также в эти сутки удалось восстановить электроснабжение в 127 населенных пунктах (118 тысячам потребителей), но из-за обстрелов продолжают возникать новые повреждения.

Кроме того, по состоянию на 18:00 6 марта остаются без газоснабжения около 130 тысяч потребителей.

К тому же наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Донецкой, Харьковской, Черниговской, Николаевской и Запорожской областях.

Ранее мы сообщали, что восстановлено электроснабжение еще для 1000 семей Киевской области.

Также мы писали, что энергетики вместе с саперами восстанавливают свет в освобожденных от оккупантов городах.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать