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Російські окупанти залишили без світла понад 600 тисяч українців

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Неділя 06 березня 2022 23:54
Російські окупанти залишили без світла понад 600 тисяч українців Обстріли окупантів залишили без світла українців (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові обстрілюють мирних жителів та цивільну інфраструктуру. Зокрема, під час війни ворог завдав шкоди енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

Зазначається, що станом на сьогодні без світла залишилося 7775 трансформаторних підстанцій та 956 населених пунктів.

Міністерство енергетики повідомляє, що користуватися світлом не можуть понад 646 тисяч споживачів. Ремонтні бригади намагаються усувати недоліки та оперативно відновлювати електропостачання, як тільки закінчуються бойові дії.

Також цієї доби вдалося відновити електропостачання в 127 населених пунктах (118 тисячам споживачів), але через обстріли продовжують виникати нові пошкодження.

Окрім того, станом на 18:00 6 березня залишаються без газопостачання близько 130 тисяч споживачів.

До того ж найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається у Донецькій, Харківській, Чернігівській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Раніше ми повідомляли, що відновлено електропостачання ще для 1000 родин Київської області.

Також ми писали, що енергетики разом з саперами відновлюють світло у звільнених від окупантів містечках.

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