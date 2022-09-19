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Российские оккупанты обстреляли Сумскую область: ранен человек

Фото: Российские оккупанты обстреляли Сумскую область: ранен человек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 19 сентября, российские оккупанты обстреляли Сумскую область, в результате чего ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативно-тактической группировки "Сумы".

"Во второй половине дня, зафиксированы обстрелы Краснопольского общества, которые велись со стороны РФ", - говорится в сообщении.

Враг использовал реактивную артиллерию для обстрела Славгорода. В результате произошло возгорание жилого дома. Также поврежден автомобиль.

"Одно гражданское лицо ранено. По предварительной информации, контузия и осколочное ранение", - добавили напоследок.

Напомним, что во время эвакуации пациентов психбольницы в селе Стрелеча (Харьковская область) россияне из танка начали обстреливать населенный пункт.

Также, кафиры обстреляли 3 общины Сумской области. Россияне били из САУ и минометов.

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