Обстрел эвакуации из психбольницы под Харьковом: появились новые подробности
Во время эвакуации пациентов психбольницы в селе Стрелеча (Харьковская область) россияне из танка начали обстреливать населенный пункт. В результате погибли медики и получили ранения пациенты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
По данным следователей, врачи под обстрелами пытались эвакуировать пациентов областной психбольницы, однако во время эвакуации российская армия начала обстреливать населенный пункт.
"В результате обстрела погибли четверо медицинских работников больницы. Двое из погибших медиков во время обстрела находились в машине: российский танк выстрелил прямо в их автомобиль", - говорится в заявлении.
Ранения получили двое пациентов и местный житель. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что вчера глава Харьковской ОВА сообщал об обстреле во время эвакуации больницы под Харьковом.
Ранее российские военные расстреляли из танка 56 пожилых людей в Кременной Луганской области.
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