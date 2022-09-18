ua ru
Вс, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли 3 громады Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Новина українською →
Воскресенье 18 сентября 2022 00:20
Оккупанты обстреляли 3 громады Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях Фото: Оккупанты обстреляли 3 громады Сумской области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в течение 17 сентября нанесли удары по трем громадам Сумской области. В результате атак врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Чиновник рассказал, что с 13:20 захватчики обстреливали Середино-Будскую громаду из минометов. Зафиксировано 5 "прилетов".

Нанесли удары россияне и по Белопольской громаде. В 15:20 была минометная атака - 14 мин. В результате обстрела в одном из сел поврежден частный дом мирных жителей, выбиты стекла в нескольких домах и поврежден автомобиль.

По Шалыгинской громаде враг бил после 16:00 из САУ - 15 "прилетов". В результате атаки сгорело около 2 тонн сена местных жителей.

"Во всех случаях - без человеческих жертв", - добавил Живицкий.

Напомним, 17 сентября российские военные нанесли удар по Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадал мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники