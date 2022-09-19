RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Російські окупанти обстріляли Сумську область: поранено людину

Фото: Російські окупанти обстріляли Сумську область: поранено людину (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

У понеділок, 19 вересня, російські окупанти обстріляли Сумську область, внаслідок чого поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативно-тактичного угруповання "Суми".

"В другій половині дня, зафіксовано обстріли Краснопільської громади, що велися зі сторони РФ", - йдеться у повідомленні.

Ворог використовував реактивну артилерію для обстрілу Славгороду. У результаті сталося загоряння житлового будинку. Також пошкоджено автомобіль.

"Одна цивільна особа поранена. За попередньою інформацією контузія та осколкове поранення", - додали наостанок.

Нагадаємо, що під час евакуації пацієнтів психіатричної лікарні у селі Стрілеча (Харківська область) росіяни з танка почали обстрілювати населений пункт.

Також, окупанти обстріляли 3 громади Сумської області. Росіяни гатили із САУ та мінометів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна в Украине