Российские оккупанты обстреляли научный центр Харькова. Там находится ядерная установка

Российские оккупанты открыли огонь по территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт". Там расположена исследовательская ядерная установка "Источник нейтронов" в которой загружено 37 топливных ядерных элементов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу управление СБ Украины в Харьковской области.

"Следователями СБ Украины в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры открыто уголовное производство по статье экоцид", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что российские военные вели обстрел из реактивных систем залпового огня "Град", а разрушение ядерной установки могло бы привести к масштабной экологической катастрофе.

Напомним, РБК-Украина обновляла информацию по ситуации в Харькове 6 марта.

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