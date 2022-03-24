Российские оккупанты обстреляли многоэтажку в Вышгороде

Российские оккупационные силы обстреляли окрестности Вышгорода. В результате чего была повреждена многоэтажка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.
Отмечается, что полицейские зафиксировали последствия обстрелов на окраине райцентра.
"Оккупанты из тяжелой артиллерии совершили обстрелы в направлении жилого массива окраины Вышгорода. В результате обстрела была повреждена многоэтажка", - сообщили в полиции.
По предварительным данным пострадавших нет
Ранее мы сообщали, что в Харькове оккупанты обстреляли людей в очереди за гумпомощью, есть раненые.
Также мы писали, что в Харьковской области уничтожен танковый полк оккупантов.
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