Російські окупанти обстріляли багатоповерхівку у Вишгороді

Російські окупаційні сили обстріляли околиці Вишгорода. Внаслідок чого була пошкоджена багатоповерхівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

За попередніми даними постраждалих немає

"Окупанти із важкої артилерії здійснили обстріли в напрямку житлового масиву околиці Вишгорода. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку", - повідомили у поліції.

Зазначається, що поліцейські зафіксували наслідки обстрілів на околиці райцентру.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові окупанти обстріляли людей в черзі за гумдопомогою, є поранені.

Також ми писали, що у Харківській області знищено танковий полк окупантів.

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