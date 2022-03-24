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Российские оккупанты обстреляли многоэтажку в Вышгороде

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Киевская область, Четверг 24 марта 2022 21:18
Российские оккупанты обстреляли многоэтажку в Вышгороде Оккупанты обстреляли окрестности Вышгорода (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупационные силы обстреляли окрестности Вышгорода. В результате чего была повреждена многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Отмечается, что полицейские зафиксировали последствия обстрелов на окраине райцентра.

"Оккупанты из тяжелой артиллерии совершили обстрелы в направлении жилого массива окраины Вышгорода. В результате обстрела была повреждена многоэтажка", - сообщили в полиции.

По предварительным данным пострадавших нет

Ранее мы сообщали, что в Харькове оккупанты обстреляли людей в очереди за гумпомощью, есть раненые.

Также мы писали, что в Харьковской области уничтожен танковый полк оккупантов.

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