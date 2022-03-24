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Російські окупанти обстріляли багатоповерхівку у Вишгороді

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Київська область, Четвер 24 березня 2022 21:18
Російські окупанти обстріляли багатоповерхівку у Вишгороді Окупанти обстріляли околиці Вишгорода (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупаційні сили обстріляли околиці Вишгорода. Внаслідок чого була пошкоджена багатоповерхівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Зазначається, що поліцейські зафіксували наслідки обстрілів на околиці райцентру.

"Окупанти із важкої артилерії здійснили обстріли в напрямку житлового масиву околиці Вишгорода. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку", - повідомили у поліції.

За попередніми даними постраждалих немає

Раніше ми повідомляли, що у Харкові окупанти обстріляли людей в черзі за гумдопомогою, є поранені.

Також ми писали, що у Харківській області знищено танковий полк окупантів.

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