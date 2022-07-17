Российские оккупанты снова обстреляли Криворожский район

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Под огонь попала Апостоловская община. К счастью, люди не пострадали. В других районах области на эту минуту спокойно. Пусть воскресенье будет тихим", - написал Резниченко.

Напомним, 12 июля россияне также обстреляли Зеленодольск Криворожского района из ствольной артиллерии и "Ураганов".

Добавим, на этой неделе усилились обстрелы Никопольского района, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

При этом вчера враг выпустил по Никополю 53 ракеты, есть погибшие и раненые.

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