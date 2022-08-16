Во вторник, 16 августа, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Житомирской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко в Telegram.
"На территории Житомирского района подтверждены два взрыва в результате ракетного удара", - написал он.
Бунечко сообщил, что дополнительная информация будет предоставлена позже.
Позже глава ОВА сообщил, что предварительно, ракеты были выпущены с территории Беларуси.
Напомним, в ночь на 16 августа российские военные обстреляли Славянск Донецкой области.
Кроме того, оккупанты ударили по Николаевской области. В результате погиб один человек, еще один получил ранения.