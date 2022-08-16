У вівторок, 16 серпня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Житомирській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка в Telegram.
"На території Житомирського району підтверджені два вибухи в результаті ракетного удару", - написав він.
Бунечко повідомив, що додаткова інформація буде надана пізніше.
Пізніше глава ОВА повідомив, що попередньо ракети були випущені з території Білорусі.
Нагадаємо, в ніч на 16 серпня російські військові обстріляли Слов'янськ Донецької області.
Крім того, окупанти вдарили по Миколаївській області. В результаті загинула одна людина, ще одна отримала поранення.