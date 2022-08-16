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Російські окупанти завдали ракетних ударів по Житомирській області

Фото: Російські окупанти завдали ракетних ударів по Житомирській області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 16 серпня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Житомирській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка в Telegram.

"На території Житомирського району підтверджені два вибухи в результаті ракетного удару", - написав він.

Бунечко повідомив, що додаткова інформація буде надана пізніше.

Пізніше глава ОВА повідомив, що попередньо ракети були випущені з території Білорусі.

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня російські військові обстріляли Слов'янськ Донецької області.

Крім того, окупанти вдарили по Миколаївській області. В результаті загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

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Житомирракетный ударВійна Росії проти України