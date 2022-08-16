Российские войска ночью обстреляли Славянск: горел карьер

В ночь на 16 августа российские военные в очередной раз обстреляли Славянск Донецкой области. Под обстрел попали несколько микрорайонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Славянска Вадима Ляха в Facebook .

"У нас снова ночные обстрелы: несколько микрорайонов, в том числе Лесной", - сообщил он.

Мэр добавил, что в результате обстрела произошло возгорание карьера и пострадало общежитие Донбасского государственного педагогичного университета.

"Жертв и раненых, к счастью, нет", - заявил Лях.

Напомним, оккупанты ночью ударили ракетами по Харькову. Зацепило большинство районов города.

Кроме того, после полуночи 16 августа несколько раз практически во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, в Запорожье также слышали взрывы.