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Российские войска ночью обстреляли Славянск: горел карьер

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Славянск, Вторник 16 августа 2022 08:42
Российские войска ночью обстреляли Славянск: горел карьер Фото: Российские войска ночью обстреляли Славянск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 16 августа российские военные в очередной раз обстреляли Славянск Донецкой области. Под обстрел попали несколько микрорайонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Славянска Вадима Ляха в Facebook.

"У нас снова ночные обстрелы: несколько микрорайонов, в том числе Лесной", - сообщил он.

Мэр добавил, что в результате обстрела произошло возгорание карьера и пострадало общежитие Донбасского государственного педагогичного университета.

"Жертв и раненых, к счастью, нет", - заявил Лях.

Напомним, оккупанты ночью ударили ракетами по Харькову. Зацепило большинство районов города.

Кроме того, после полуночи 16 августа несколько раз практически во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, в Запорожье также слышали взрывы.

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