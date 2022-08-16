Оккупанты ночью ударили по Николаевской области: есть жертвы и разрушения

Российские войска продолжают обстреливать Николаевскую область. В частности, ночью оккупанты ударили по пгт Березнеговатое. В результате чего погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ночью, 16 августа, ориентировочно в 02:40 под обстрел попал пгт Березнеговатое. В результате один человек погиб и один человек ранен. Известно о разрушенных жилых домах. Информация о последствиях обстрелов уточняется", - рассказал он.

Кроме того, ночью враг обстрелял село Красная Долина. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.