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Оккупанты ночью ударили по Николаевской области: есть жертвы и разрушения

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Николаев, Вторник 16 августа 2022 12:18
Оккупанты ночью ударили по Николаевской области: есть жертвы и разрушения Фото: оккупанты ночью ударили по Николаевской области (nationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать Николаевскую область. В частности, ночью оккупанты ударили по пгт Березнеговатое. В результате чего погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ночью, 16 августа, ориентировочно в 02:40 под обстрел попал пгт Березнеговатое. В результате один человек погиб и один человек ранен. Известно о разрушенных жилых домах. Информация о последствиях обстрелов уточняется", - рассказал он.

Кроме того, ночью враг обстрелял село Красная Долина. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Напомним, этой ночью Харьков подвергся одному из самых массированных обстрелов за последнее время. Российские войска выпустили по городу сразу семь ракет.

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