Российские оккупанты используют украинских детей для прикрытия, - разведка

Российские военные похищают украинских детей и используют их как живой щит при перемещении своих колонн техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Как рассказали жители села Новый Быков Черниговской области, солдаты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Таким образом они "страхуют" колонны с техникой.

"Кроме того, оккупанты используют детей как заложников – в качестве гарантии, что местное население не будет выдавать координаты перемещения врага украинским защитникам. Случаи использования детей в качестве прикрытия фиксируются в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях", – говорится в сообщении.

Отмечается, случаи бесчеловечного обращения с детьми фиксируются украинской стороной и международными институтами. Также информация о каждом из них будет передана в международные уголовные суды.