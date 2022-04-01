Російські окупанти використовують українських дітей для прикриття, - розвідка

Російські військові викрадають українських дітей та використовують їх як живий щит при переміщені своїх колон техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
Як розповіли мешканці села Новий Биків Чернігівської області, солдати взяли в заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Таким чином вони "страхують" колони з технікою.
"Окрім того, окупанти використовують дітей як заручників – в якості гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам. Випадки використання дітей у якості прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Також інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів.
Раніше ми повідомляли, що в Україні розслідують понад 3 тисячі справ про воєнні злочини російських окупантів.
Також ми писали, що в Україні запустили ще одну програму допомоги біженцям з дітьми.
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