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Російські окупанти використовують українських дітей для прикриття, - розвідка

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П'ятниця 01 квітня 2022 14:15
Російські окупанти використовують українських дітей для прикриття, - розвідка Окупанти використовують дітей для прикриття (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові викрадають українських дітей та використовують їх як живий щит при переміщені своїх колон техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Як розповіли мешканці села Новий Биків Чернігівської області, солдати взяли в заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Таким чином вони "страхують" колони з технікою.

"Окрім того, окупанти використовують дітей як заручників – в якості гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам. Випадки використання дітей у якості прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Також інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів.

Раніше ми повідомляли, що в Україні розслідують понад 3 тисячі справ про воєнні злочини російських окупантів.

Також ми писали, що в Україні запустили ще одну програму допомоги біженцям з дітьми.

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