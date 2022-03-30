Российские оккупанты имеют существенные проблемы с техникой и несут значительные потери, - Генштаб

Россия и дальше продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Сообщается, что враг имеет существенные трудности с вводом в боевой состав техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

В частности, в 163-в российском танковом полку из состава 150-й мотострелковой дивизии выявлено значительное количество нетрудоспособной техники. Также оккупанты хотят транспортировать неисправную технику на временно оккупированные территории Донецкой области с помощью тягачей, для дальнейшего восстановления.

Кроме того, российские оккупанты продолжают нести значительные потери. 28 марта, в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими. Отмечается, что их число ориентировочно составляет 200 человек.

Также Беларусь и дальше продолжает отрицать участие в войне против Украины, беспрепятственно предоставляя территории для размещения подразделений вооруженных сил РФ, аэродромную и транспортную сети, а также места для размещения пусковых установок крылатых и баллистических ракет.

К тому же Беларусь предоставляет российским оккупантам возможность пользоваться сетью лечебных учреждений на своей территории. Так, в течение последних суток в населенный пункт Наровля Гомельской области прибыло большое количество российских военнослужащих с разной степенью тяжести ранения.