Украинская ПВО сбила три российских истребителя на Слобожанском направлении
Зенитно-ракетные комплексы ВСУ уничтожили три вражеских истребителя и беспилотный летательный аппарат на Слобожанском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Восток"
Сегодня, 30 марта, противовоздушная оборона Украины уничтожила три российских истребителя.
"Сегодня расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил на Слобожанском направлении поражено сразу три самолета, предварительно истребители-бомбардировщики, и один БПЛА", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что ВСУ разбили подразделение логистики оккупантов в Черниговской области.
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