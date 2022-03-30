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Украинская ПВО сбила три российских истребителя на Слобожанском направлении

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Среда 30 марта 2022 19:25
Украинская ПВО сбила три российских истребителя на Слобожанском направлении Российские истребители сбили на Слобожанском направлении (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Зенитно-ракетные комплексы ВСУ уничтожили три вражеских истребителя и беспилотный летательный аппарат на Слобожанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Восток"

Сегодня, 30 марта, противовоздушная оборона Украины уничтожила три российских истребителя.

"Сегодня расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил на Слобожанском направлении поражено сразу три самолета, предварительно истребители-бомбардировщики, и один БПЛА", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что ВСУ разбили подразделение логистики оккупантов в Черниговской области.

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