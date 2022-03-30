Украинская ПВО сбила три российских истребителя на Слобожанском направлении

Зенитно-ракетные комплексы ВСУ уничтожили три вражеских истребителя и беспилотный летательный аппарат на Слобожанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование " Восток"

"Сегодня расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил на Слобожанском направлении поражено сразу три самолета, предварительно истребители-бомбардировщики, и один БПЛА", - говорится в сообщении.

Сегодня, 30 марта, противовоздушная оборона Украины уничтожила три российских истребителя.

Ранее мы сообщали, что ВСУ разбили подразделение логистики оккупантов в Черниговской области.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 35-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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