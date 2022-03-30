Російські окупанти мають суттєві проблеми з технікою та зазнають значних втрат, - Генштаб

Росія і далі продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Повідомляється, що ворог має суттєві труднощі з введенням до бойового складу техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

Зокрема, у 163-у російському танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість непрацездатної техніки. Також окупанти хочуть транспортувати несправну техніку на тимчасово окуповані території Донецької області за допомогою тягачів, для подальшого відновлення.

Окрім того, російські окупанти і далі продовжують зазнавати значних втрат. 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Зазначається, що їх число орієнтовно складає 200 осіб.

Також Білорусь і далі продовжує заперечувати участь у війні проти України, безперешкодно надаючи території для розміщення підрозділів збройних сил РФ, аеродромну та транспортну мережі, а також місця для розташування пускових установок крилатих та балістичних ракет.

До того ж Білорусь надає російським окупантам можливість користуватися мережею лікувальних закладів на своїй території. Так, протягом останньої доби до населеного пункту Наровля Гомельської області прибула велика кількість російських військовослужбовців з різним ступенем важкості поранення.