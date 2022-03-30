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Російські окупанти мають суттєві проблеми з технікою та зазнають значних втрат, - Генштаб

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Середа 30 березня 2022 19:49
Російські окупанти мають суттєві проблеми з технікою та зазнають значних втрат, - Генштаб Російські окупанти мають проблеми з технікою (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Росія і далі продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Повідомляється, що ворог має суттєві труднощі з введенням до бойового складу техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зокрема, у 163-у російському танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість непрацездатної техніки. Також окупанти хочуть транспортувати несправну техніку на тимчасово окуповані території Донецької області за допомогою тягачів, для подальшого відновлення.

Окрім того, російські окупанти і далі продовжують зазнавати значних втрат. 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Зазначається, що їх число орієнтовно складає 200 осіб.

Також Білорусь і далі продовжує заперечувати участь у війні проти України, безперешкодно надаючи території для розміщення підрозділів збройних сил РФ, аеродромну та транспортну мережі, а також місця для розташування пускових установок крилатих та балістичних ракет.

До того ж Білорусь надає російським окупантам можливість користуватися мережею лікувальних закладів на своїй території. Так, протягом останньої доби до населеного пункту Наровля Гомельської області прибула велика кількість російських військовослужбовців з різним ступенем важкості поранення.

Раніше ми повідомляли, що українська ППО збила три російських винищувачі на Слобожанському напрямку.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 35-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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