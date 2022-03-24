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Оккупанты хотят завершить войну до 9 мая, - Генштаб

Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные силы России навязывают мнение, что войну с Украиной необходимо завершить до 9 мая 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Как известно, у российских оккупантов ежедневно значительные потери среди личного состава и много разрушенной техники. Однако, каким-то образом они хотят закончить войну до 9 мая.

"Среди личного состава ВС РФ постоянно проводится пропагандистская работа, которая навязывает мысли, что войну необходимо завершить до 9 мая 2022 года, - говорится в сообщении.

Сообщается, что большинство медучреждений РФ у границы с Украиной, заняты ранеными военнослужащими России.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области ВСУ уничтожили 2 "Тигра", танк и КамАЗ оккупантов.

Также мы писали, что в Харьковской области уничтожен танковый полк оккупантов.

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