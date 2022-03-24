Оккупанты хотят завершить войну до 9 мая, - Генштаб

Вооруженные силы России навязывают мнение, что войну с Украиной необходимо завершить до 9 мая 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Как известно, у российских оккупантов ежедневно значительные потери среди личного состава и много разрушенной техники. Однако, каким-то образом они хотят закончить войну до 9 мая.
"Среди личного состава ВС РФ постоянно проводится пропагандистская работа, которая навязывает мысли, что войну необходимо завершить до 9 мая 2022 года, - говорится в сообщении.
Сообщается, что большинство медучреждений РФ у границы с Украиной, заняты ранеными военнослужащими России.
Ранее мы сообщали, что в Черниговской области ВСУ уничтожили 2 "Тигра", танк и КамАЗ оккупантов.
Также мы писали, что в Харьковской области уничтожен танковый полк оккупантов.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!