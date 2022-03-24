В Черниговской области ВСУ уничтожили 2 "Тигра", танк и КамАЗ оккупантов

В Черниговской области в лесах украинские военные наткнулись на очередных оккупантов и уничтожили их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север".

В частности, в результате удачной операции наши ВСУ уничтожили по меньшей мере два вражеских бронеавтомобиля "Тигр", а также танк и "КамАЗ" российской орды.

"Часть колонны в панике начала разбегаться, но далеко они не убегут", - говорится в сообщении.

Также опубликовали фото меткой работы украинских военных по вражеской колонне.

В Черниговской области ВСУ уничтожили оккупантов (facebook.com/kommander.nord)