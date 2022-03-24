Окупанти хочуть завершити війну до 9 травня, - Генштаб

Збройні сили Росії нав’язують думку, що війну з Україною необхідно завершити до 9 травня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Як відомо, в російських окупантів щодня значні втрати серед особового складу та багато зруйнованої техніки. Однак, якимось чином вони хочуть закінчити війну до 9 травня.
"Серед особового складу ЗС РФ постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року, - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що більшість медустанов РФ біля кордону з Україною, зайняті пораненими військовослужбовцями Росії.
Раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області ЗСУ знищили 2 "Тигри", танк і КамАЗ окупантів.
Також ми писали, що у Харківській області знищено танковий полк окупантів.
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