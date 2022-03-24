Окупанти хочуть завершити війну до 9 травня, - Генштаб

Як відомо, в російських окупантів щодня значні втрати серед особового складу та багато зруйнованої техніки. Однак, якимось чином вони хочуть закінчити війну до 9 травня.

"Серед особового складу ЗС РФ постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що більшість медустанов РФ біля кордону з Україною, зайняті пораненими військовослужбовцями Росії.