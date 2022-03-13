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Российские оккупанты готовятся к десантированию в Одессе, но их уже ждут, - Данилов

Автор: Антон Федорцив

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность вторжения врага в Одесскую область с Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

По словам Данилова, угроза с моря для Одессы не нова. Попытка десантироваться с Черного моря планировалась еще три-четыре дня назад. Однако из-за непогоды враг отошел к оккупированному Севастополю, а теперь возвращается обратно.

"Сейчас есть большое желание начать десантирование на территории Одессы и Одесской области. Но их там ждут и легкой прогулки у них там не будет. Мы понимаем, что там происходит. Ситуация там под контролем, там есть кому их встречать", – добавил секретарь Совбеза.

К слову, представитель Офиса президента анонсировал подведение промежуточных итогов переговоров с РФ на 14 марта.

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