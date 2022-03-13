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Російські окупанти готуються до десантування в Одесі, але їх вже чекають, - Данілов

Автор: Антон Федорців

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував можливість вторгнення ворога до Одеської області з Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

За словами Данілова, загроза з моря для Одеси не є новою. Спроба десантуватися з Чорного моря планувалася ще три-чотири дні тому. Однак, через негоду ворог відійшов до окупованого Севастополя, а тепер повертається назад.

"Зараз є велике бажання почати десантування на території Одеси та Одеської області. Але їх там чекають і легкої прогулянки у них там не буде. Ми розуміємо, що там відбувається. Ситуація там під контролем, там є кому їх зустрічати", – додав секретар Радбезу.

До слова, представник Офісу президента анонсував підбиття проміжних підсумків переговорів із РФ на 14 березня.

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