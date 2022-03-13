Російські окупанти готуються до десантування в Одесі, але їх вже чекають, - Данілов

За словами Данілова, загроза з моря для Одеси не є новою. Спроба десантуватися з Чорного моря планувалася ще три-чотири дні тому. Однак, через негоду ворог відійшов до окупованого Севастополя, а тепер повертається назад.

"Зараз є велике бажання почати десантування на території Одеси та Одеської області. Але їх там чекають і легкої прогулянки у них там не буде. Ми розуміємо, що там відбувається. Ситуація там під контролем, там є кому їх зустрічати", – додав секретар Радбезу.