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Российские оккупанты готовят провокацию в Херсоне, - Братчук

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Херсон, Понедельник 18 апреля 2022 05:18
Российские оккупанты готовят провокацию в Херсоне, - Братчук Фото: Херсон
Автор: Роман Мирончук

В Херсоне российские военные готовят провокацию. В районе Антоновского моста враг разворачивает "Грады", чтобы нанести удар по городу и обвинить в этом ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Херсонцы сообщают о том, что российские оккупанты готовят провокацию в городе. В районе Антоновского моста разворачивают "Грады", чтобы ударить по Херсону и обвинить в этом ВСУ", - заявил Братчук.

По его словам, оккупанты считают, что это должно стать причиной для "спасения" города, проведя там референдум.

"Отмечаем, что украинские военные никогда не стреляют по гражданским домам мирных жителей. Важно огласить эти планы", - добавил Братчук.

Напомним, в Херсоне оккупанты призывают местных жителей к коллаборации.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что оккупанты готовят "референдум" в Херсоне на первую декаду мая. При этом они хотят использовать схему, которая была опробована в Луганске и Донецке в 2014 году.

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