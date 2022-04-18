Російські окупанти готують провокацію в Херсоні, - Братчук

У Херсоні російські військові готують провокацію. В районі Антонівського мосту ворог розвертає "Гради", щоб завдати удару по місту і звинуватити в цьому ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської обласної Військової адміністрації Сергія Братчука.

"Херсонці повідомляють про те, що російські окупанти готують провокацію в місті. В районі Антонівського мосту розгортають "Гради", щоб вдарити по Херсону і звинуватити в цьому ЗСУ", - заявив Братчук.

За його словами, окупанти вважають, що це має стати причиною для "порятунку" міста, провівши там референдум.

"Зазначаємо, що українські військові ніколи не стріляють по цивільних будинках мирних жителів. Важливо оголосити ці плани", - додав Братчук.