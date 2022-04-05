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Российские оккупанты готовят провокацию в Мариуполе с целью обвинить Украину, - СБУ

Фото: РФ готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить Украину (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила о готовящейся российскими оккупантами масштабной провокации в Мариуполе. Россия планирует обвинить украинских защитников в том, что они якобы убивали мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отметили в спецслужбе, после обнародования преступлений оккупантов в Буче главная задача российской пропаганды сегодня максимально переключить внимание международной и внутренней аудитории. С этой целью Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе с целью обвинить Украину.

"Уже разработаны сценарии новых фейков, а российские пропагандисты готовят соответствующую основу. В частности, в информационное поле активно "вбрасывают" ложь о якобы преступлениях украинских защитников Мариуполя", - отметили в СБУ.

По данным спецслужбы, оккупанты планируют собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых россиянами, и представить их как массовые жертвы украинских войск. Отмечается, что в последнее время российские пропагандисты начали распространять лживые тезисы о том, что якобы украинские защитники "используют мирных жителей в качестве живого щита".

"Это откровенный бред. На самом деле, именно российские войска уничтожают мариупольцев - еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах, - подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее российские пропагандисты начали распространять фейк о якобы примененном украинскими военными на востоке и юге страны химическом оружии.

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