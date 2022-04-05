Російські окупанти готують провокацію в Маріуполі з метою звинуватити Україну, - СБУ

Як зазначили у спецслужбі, після оприлюднення злочинів окупантів в Бучі головне завдання російської пропаганди сьогодні максимально переключити увагу міжнародної та внутрішньої аудиторії. З цією метою Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі з метою звинуватити Україну.

"Вже розроблені сценарії нових фейків, а російські пропагандисти готують відповідну основу. Зокрема, в інформаційне поле активно "вкидають" брехню про нібито злочини українських захисників Маріуполя", - зазначили в СБУ.

За даними спецслужби, окупанти планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих росіянами, і представити їх як масові жертви українських військ. Відзначається, що останнім часом російські пропагандисти почали поширювати брехливі тези про те, що нібито українські захисники "використовують мирних жителів в якості живого щита".

"Це відверта маячня. Насправді саме російські війська знищують маріупольців - ще на початку березня в місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах, - підкреслили в СБУ.