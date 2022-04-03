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Российские оккупанты должны ответить за преступления в Киевской области, - Тимошенко

Новина українською →
Воскресенье 03 апреля 2022 15:16
Российские оккупанты должны ответить за преступления в Киевской области, - Тимошенко Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Каждый, кто был причастен к ужасным зверствам, совершенным в оккупированных населенных пунктах Киевской области, должен ответить за них и понести самое суровое наказание. Даже если на их расследование уйдут годы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в Facebook.

"Просматриваю фото освобожденных городов вокруг Киева и не могу подобрать слов. Потому что не существует таких терминов, которые могли бы описать увиденное... ответить должен каждый, кто был причастен к этим ужасным зверствам... пусть на это даже понадобятся годы и десятилетия", - написала Тимошенко.

Она убеждена, что ни один украинец никогда не забудет и не простит этих страшных преступлений против гражданских жителей. А задокументированные факты правонарушений должны окончательно доказать мировым лидерам важность совместной борьбы против путинского режима.

"Каждый мировой лидер, который имеет сейчас возможность защитить наших людей, но продолжает колебаться - становится соучастником геноцида, который устроила на территории Украины путинская Россия своими ракетами и бомбами, руками своих ничтожных садистов-солдат...", - подытожила Тимошенко.

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