Российские оккупанты должны ответить за преступления в Киевской области, - Тимошенко

Каждый, кто был причастен к ужасным зверствам, совершенным в оккупированных населенных пунктах Киевской области, должен ответить за них и понести самое суровое наказание. Даже если на их расследование уйдут годы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в Facebook .

"Просматриваю фото освобожденных городов вокруг Киева и не могу подобрать слов. Потому что не существует таких терминов, которые могли бы описать увиденное... ответить должен каждый, кто был причастен к этим ужасным зверствам... пусть на это даже понадобятся годы и десятилетия", - написала Тимошенко.

Она убеждена, что ни один украинец никогда не забудет и не простит этих страшных преступлений против гражданских жителей. А задокументированные факты правонарушений должны окончательно доказать мировым лидерам важность совместной борьбы против путинского режима.

"Каждый мировой лидер, который имеет сейчас возможность защитить наших людей, но продолжает колебаться - становится соучастником геноцида, который устроила на территории Украины путинская Россия своими ракетами и бомбами, руками своих ничтожных садистов-солдат...", - подытожила Тимошенко.