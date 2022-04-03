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Російські окупанти мають відповісти за злочини у Київській області, - Тимошенко

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Неділя 03 квітня 2022 15:16
Російські окупанти мають відповісти за злочини у Київській області, - Тимошенко Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Кожен, хто був причетний до жахливих звірств, скоєних в окупованих населених пунктах Київської області, має відповісти за них та понести найсуворіше покарання. Навіть якщо на їх розслідування підуть роки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко у Facebook.

"Переглядаю фото звільнених міст навколо Києва і не можу дібрати слів. Бо не існує таких термінів, які могли б описати побачене… Відповісти має кожен, хто був причетний до цих жахливих звірств… хай на це навіть знадобляться роки та десятиліття", - написала Тимошенко.

Вона переконана, що жоден українець ніколи не забуде й не пробачить цих страшних злочинів проти цивільних жителів. А задокументовані факти правопорушень мають остаточно довести світовим лідерам важливість спільної боротьби проти путінського режиму.

"Кожен світовий лідер, який має нині змогу захистити наших людей, але продовжує вагатися - стає співучасником геноциду, що його влаштувала на території України путінська Росія своїми ракетами та бомбами, руками своїх нікчемних садистів-солдатів…", - підсумувала Тимошенко.

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