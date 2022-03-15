Российские оккупанты разбомбили предприятия в Шостке: уничтожены склады

Российские оккупанты разбомбили промышленные предприятия в Шостке (Сумской области). Восстановить их работу будет невозможно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной государственной администрации Дмитрия Живицкого.
“Сегодня бомбили город Шостку. Это промышленные объекты, производственные. Уничтожены, разрушены склады", - сказал Живицкий.
По его словам, в момент бомбардировки предприятия не работали. Глава ОГА надеется, что под завалами не окажется людей.
"Однако работу предприятий невозможно восстановить, даже если будет такая необходимость”, - добавил Живицкий.
Напомним, ранее российские оккупанты расстреляли из артиллерии жилые дома в селе Низы Сумской области.
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