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Российские оккупанты разбомбили предприятия в Шостке: уничтожены склады

Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты разбомбили промышленные предприятия в Шостке (Сумской области). Восстановить их работу будет невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной государственной администрации Дмитрия Живицкого.

“Сегодня бомбили город Шостку. Это промышленные объекты, производственные. Уничтожены, разрушены склады", - сказал Живицкий.

По его словам, в момент бомбардировки предприятия не работали. Глава ОГА надеется, что под завалами не окажется людей.

"Однако работу предприятий невозможно восстановить, даже если будет такая необходимость”, - добавил Живицкий.

Напомним, ранее российские оккупанты расстреляли из артиллерии жилые дома в селе Низы Сумской области.

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