Російські окупанти розбомбили підприємства у Шостці: знищено склади

Російські окупанти розбомбили промислові підприємства в Шостці (Сумської області). Відновити їх роботу буде неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицкого.

"Сьогодні бомбили місто Шостку. Це промислові об'єкти, виробничі. Знищені, зруйновані склади", - сказав Живицький.

За його словами, в момент бомбардування підприємства не працювали. Голова ОДА сподівається, що під завалами не опиниться людей.

"Однак роботу підприємств неможливо відновити, навіть якщо буде така необхідність", - додав Живицький.