Оккупанты обстреляли дома гражданских из артиллерии в селе Сумской области
Русский оккупанты открыли огонь из артиллерии по домам гражданских в селе Низы Сумской области. Потери пока неизвестны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Сумской областной государственной администрации-руководителя Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.
"Российские военные расстреляли дома мирных жителей из артиллерии. Потери уточняются", - пишет Живицкий.
Фото: оккупанты обстреляли дома гражданских из артиллерии в селе Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
В результате обстрела были повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры.
Фото: оккупанты обстреляли дома гражданских из артиллерии в селе Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 13 марта, российские оккупанты открыли огонь из "града" по селу Высокополье в Херсонской области.
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