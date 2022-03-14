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Оккупанты обстреляли дома гражданских из артиллерии в селе Сумской области

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Понедельник 14 марта 2022 14:59
Оккупанты обстреляли дома гражданских из артиллерии в селе Сумской области Фото: оккупанты обстреляли дома гражданских из артиллерии в селе Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Сергей Пышкин

Русский оккупанты открыли огонь из артиллерии по домам гражданских в селе Низы Сумской области. Потери пока неизвестны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Сумской областной государственной администрации-руководителя Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

"Российские военные расстреляли дома мирных жителей из артиллерии. Потери уточняются", - пишет Живицкий.

Фото: оккупанты обстреляли дома гражданских из артиллерии в селе Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)

В результате обстрела были повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры.

Фото: оккупанты обстреляли дома гражданских из артиллерии в селе Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 13 марта, российские оккупанты открыли огонь из "града" по селу Высокополье в Херсонской области.

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