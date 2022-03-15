Российские оккупанты разбомбили предприятия в Шостке: уничтожены склады

Российские оккупанты разбомбили промышленные предприятия в Шостке (Сумской области). Восстановить их работу будет невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной государственной администрации Дмитрия Живицкого.

“Сегодня бомбили город Шостку. Это промышленные объекты, производственные. Уничтожены, разрушены склады", - сказал Живицкий. По его словам, в момент бомбардировки предприятия не работали. Глава ОГА надеется, что под завалами не окажется людей. "Однако работу предприятий невозможно восстановить, даже если будет такая необходимость”, - добавил Живицкий.