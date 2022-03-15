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Російські окупанти розбомбили підприємства у Шостці: знищено склади

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Суми, Вівторок 15 березня 2022 04:45
Російські окупанти розбомбили підприємства у Шостці: знищено склади Фото: у Шостці російські окупанти бомбили підприємства (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти розбомбили промислові підприємства в Шостці (Сумської області). Відновити їх роботу буде неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицкого.

"Сьогодні бомбили місто Шостку. Це промислові об'єкти, виробничі. Знищені, зруйновані склади", - сказав Живицький.

За його словами, в момент бомбардування підприємства не працювали. Голова ОДА сподівається, що під завалами не опиниться людей.

"Однак роботу підприємств неможливо відновити, навіть якщо буде така необхідність", - додав Живицький.

Нагадаємо, раніше російські окупанти розстріляли з артилерії житлові будинки в селі Низи Сумської області.

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