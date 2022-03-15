Російські окупанти розбомбили підприємства у Шостці: знищено склади
Російські окупанти розбомбили промислові підприємства в Шостці (Сумської області). Відновити їх роботу буде неможливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицкого.
"Сьогодні бомбили місто Шостку. Це промислові об'єкти, виробничі. Знищені, зруйновані склади", - сказав Живицький.
За його словами, в момент бомбардування підприємства не працювали. Голова ОДА сподівається, що під завалами не опиниться людей.
"Однак роботу підприємств неможливо відновити, навіть якщо буде така необхідність", - додав Живицький.
Нагадаємо, раніше російські окупанти розстріляли з артилерії житлові будинки в селі Низи Сумської області.
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