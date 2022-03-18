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Российские оккупанты 43 раза атаковали украинские больницы, - ВОЗ

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Пятница 18 марта 2022 05:31
Российские оккупанты 43 раза атаковали украинские больницы, - ВОЗ Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

С начала полномасштабной войны России против Украины вражеские войска 43 раза атаковали украинские медучреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса на заседании Совета безопасности ООН.

Глава ВОЗ отметил, что нападения больницы в любом военном конфликте считаются нарушением международного гуманитарного права.

Он также заявил опро том, что ООН не может доставить в Сумы и Мариуполь гуманитарную помощь, потому что эти города постоянно обстреливают российские военные.

Напомним, 9 марта, российские военные сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе Донецкой области. В результате этого пострадали 17 человек, среди которых дети, женщины, и врачи. Трое человек погибли, среди них один ребенок - девочка.

Позже в Мариуполе скончалась одна из беременных женщин, которая пострадала во время бомбардировки роддома.

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