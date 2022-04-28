Российские офицеры расстреливают своих солдат, чтобы заставить их наступать на Украину, - СБУ

"Мои тоже стали очень бояться. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку", - жалуется оккупант.

В голосовых сообщениях он подробно рассказывает, как его достала война и насколько он недоволен "новым пополнением".

"Здесь все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. На доукомплектование отправили молодых, около 60 человек ... из них половина трусов, паникеров", - рассказывает он.

Также признается, что такие же настроения и у офицеров. Поэтому живет мечтами о возвращении домой.

"Домой: детей, жену обнять. А потом - к бл*дям! Чтобы много-много было, и больше ничего не хочется", - резюмирует русский.

СБУ отмечает, что имея такие "семейные" ценности, то не удивительно, что оккупанты совершают зверства в Украине.