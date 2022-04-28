Оккупанты боятся вступать в бой с ВСУ, поэтому готовят провокации, от которых страдают гражданские, - СБУ

Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта. В частности, российские войска боятся вступать в бой с украинскими защитниками, поэтому готовят провокации, от которых может пострадать гражданское население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как известно, российские захватчики продолжают грубо нарушать законы и обычаи войны.

"Пойдем сейчас укропов крошить. Отжали в них танк, въеб*ли в него полтонны тротила, болты, гайки ... Кроме этого, увешали его минами, птурами ... Сделали на него дистанционное управление! Сейчас на пульте его в деревню запустим, посреди деревни как уеб*м! Там будет ба-бах", - с упоением рассказывает захватчик.

Он надеется, что тротил уничтожит все вокруг, и совсем не смущает присутствие в поселке мирного населения.

СБУ сообщает, что все перехваты и собранная информация будет использована в международных судах, чтобы наказать каждого, кто совершал зверства в Украине.