Російські офіцери розстрілюють своїх солдат, щоб змусити їх наступати на Україну, - СБУ

"Мої теж стали дуже боятися. Все без сил. Ні морально підняти їх не можу, ні фізично. Навіть розстрілюю. І без толку", - скаржиться окупант.

У голосових повідомленнях він детально розказує, як його дістала війна і наскільки він невдоволений "новим поповненням".

"Тут усі деморалізовані повністю. У ротах залишилося по 10-15 осіб у найкращому разі. На доукомплектування відправили молодих, близько 60 людей ... з них половина боягузів, панікерів", - розповідає він.

Також зізнається, що такі ж настрої і в офіцерів. Тому живе мріями про повернення додому.

"Додому: дітей, дружину обійняти. А потім - до бл**ів! Щоб багато-багато було, і більше нічого не хочеться", - резюмує росіянин.

СБУ зазначає, що маючи такі "сімейні" цінності, то не дивно, що окупанти чинять звірства в Україні.