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Російські офіцери розстрілюють своїх солдат, щоб змусити їх наступати на Україну, - СБУ

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України опублікувала переписку командира полку загарбників, який воює під Ізюмом на Харківщині. З'ясувалося, що російські офіцери почали розстрілювати своїх солдатів, щоб змусити їх наступати на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Мої теж стали дуже боятися. Все без сил. Ні морально підняти їх не можу, ні фізично. Навіть розстрілюю. І без толку", - скаржиться окупант.

У голосових повідомленнях він детально розказує, як його дістала війна і наскільки він невдоволений "новим поповненням".

"Тут усі деморалізовані повністю. У ротах залишилося по 10-15 осіб у найкращому разі. На доукомплектування відправили молодих, близько 60 людей ... з них половина боягузів, панікерів", - розповідає він.

Також зізнається, що такі ж настрої і в офіцерів. Тому живе мріями про повернення додому.

"Додому: дітей, дружину обійняти. А потім - до бл**ів! Щоб багато-багато було, і більше нічого не хочеться", - резюмує росіянин.

СБУ зазначає, що маючи такі "сімейні" цінності, то не дивно, що окупанти чинять звірства в Україні.

Раніше ми повідомляли, що окупанти бояться вступати у бій з ЗСУ, тому готують провокації, від яких страждають цивільні.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 64-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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