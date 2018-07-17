Российские компании поставляют санкционные товары через Беларусь, - Лукашенко

Также за ввозом таких товаров, по словам Лукашенко, стоят и российские "крупные дельцы с тяжелыми погонами"

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что крупные российские компании поставляют санкционные товары через территорию страны. Об этом президент сказал в ходе встречи с главой Государственного таможенного комитета Юрием Сенько, передает агентство "Белта".

По словам Лукашенко, российское руководство предъявляет Беларуси претензии на счет плохой работе по препятствованию ввозу санкционных товаров.

"Делаем бешеную работу в интересах России. А как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно, - кто-то заказывает какие-то материалы (в СМИ, - ред.). Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами", - заявил глава Беларуси.

Он подчеркнул, что, согласно информации спецслужб, чаще всего процессами по ввозу санкционки "заправляют" крупные компании РФ и "дельцы с тяжелыми погонами".

"По информации спецслужб, заправляют всеми негативными процессами, связанными с "санкционкой" и другими вопросами, фирмы и компании Российской Федерации, порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами. Не таможенникам российским говорить, а информировать правительство и президента Российской Федерации, чтобы они там разбирались со своими. Я Путину часто об этом говорю", - сказал Лукашенко.

"Подделывают документы, сами везут, а потом нам предъявляют претензии", - добавил он.

Напомним, в прошлом году Министерство финансов РФ инициировало введение уголовной ответственности за ввоз в страну санкционных товаров в крупном объеме. За нарушение запрета предлагается лишать свободы на срок от 3 до 12 лет.

Кроме того, как писало РБК-Украина, в начале июля в России продлили действие указа по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов при транзите украинских товаров через территорию РФ в Казахстан и Киргизию.