В России продлили меры безопасности при транзите товаров из Украины

Меры безопасности при транзите товаров из Украины продлили до 1 января 2019 года

В России продлили действие указа по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов при транзите украинских товаров через территорию России в Казахстан и Киргизию. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Сообщается, что в прежней редакции меры по обеспечению безопасности России действовали с 1 января 2016 года до 30 июня 2018-го, однако теперь они продлены до 1 января 2019 года.

Отметим, что комплекс мероприятий подразумевает перевозку товаров из Украины транзитом через Россию только с территории Белоруссии и при условии обеспечения идентификации особыми пломбами с технологией ГЛОНАСС грузовых помещений транспортных средств и поездов, емкостей и иных мест, в которых могут перевозиться товары. Кроме того, пломбы должны устанавливаться и сниматься при въезде в Россию и при выезде из нее в специальных пунктах.

Также меры российских властей обязывают водителей иметь при себе учетные талоны.

Как известно, Россия 1 января 2016 года ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины, а также на перевозку товаров, которые включены в санкционный список.

Напомним, по данным Национального банка Украины в 2017 году импорт товаров Украиной из Российской Федерации увеличился на 40%.