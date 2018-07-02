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Интервью

В России продлили меры безопасности при транзите товаров из Украины

НовостиЭкономика    02.07.2018 - 11:18
Иллюстративное фото (facebook.com/fifaworldcup)
Иллюстративное фото (facebook.com/fifaworldcup)

Меры безопасности при транзите товаров из Украины продлили до 1 января 2019 года

В России продлили действие указа по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов при транзите украинских товаров через территорию России в Казахстан и Киргизию. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Сообщается, что в прежней редакции меры по обеспечению безопасности России действовали с 1 января 2016 года до 30 июня 2018-го, однако теперь они продлены до 1 января 2019 года.

Отметим, что комплекс мероприятий подразумевает перевозку товаров из Украины транзитом через Россию только с территории Белоруссии и при условии обеспечения идентификации особыми пломбами с технологией ГЛОНАСС грузовых помещений транспортных средств и поездов, емкостей и иных мест, в которых могут перевозиться товары. Кроме того, пломбы должны устанавливаться и сниматься при въезде в Россию и при выезде из нее в специальных пунктах.

Также меры российских властей обязывают водителей иметь при себе учетные талоны.

Как известно, Россия 1 января 2016 года ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины, а также на перевозку товаров, которые включены в санкционный список. 

Напомним, по данным Национального банка Украины в 2017 году импорт товаров Украиной из Российской Федерации увеличился на 40%. 

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Теги публикации: Российская Федерация, транзит, товары  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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