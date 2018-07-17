Російські компанії поставляють санкційні товари через Білорусь, - Лукашенко

Також за ввезенням таких товарів, за словами Лукашенка, стоять і російські "великі ділки з важкими погонами"

Глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що великі російські компанії поставляють санкційні товари через територію країни. Про це президент сказав у ході зустрічі з главою Державного митного комітету Юрієм Сенько, передає агентство "Белта".

За словами Лукашенка, російське керівництво пред'являє Білорусі претензії на рахунок погану роботу щодо перешкоджання ввезення санкційних товарів.

"Робимо шалену роботу в інтересах Росії. А як тут митники кажуть і інші, там же йде бійка постійно, - хтось замовляє якісь матеріали (у ЗМІ, - ред.). Вони починають нам пред'являти претензії. Замість подяки починають часом кивати на нас, що ми тут погано працюємо із санкційними товарами", - заявив глава Білорусі.

Він підкреслив, що, згідно з інформацією спецслужб, найчастіше процесами із ввезення санкціонки "заправляють" великі компанії РФ і "ділки із важкими погонами".

"За інформацією спецслужб, заправляють усіма негативними процесами, пов'язаними з "санкціонкою" і іншими питаннями, фірми і компанії Російської Федерації, часом великі, за якими стоять великі ділки з важкими погонами. Не митникам російським говорити, а інформувати уряд і президента Російської Федерації, щоб вони там розбиралися зі своїми. Я Путіну часто про це говорю", - сказав Лукашенко.

"Підробляють документи, самі везуть, а потім нам пред'являють претензії", - додав він.

Нагадаємо, в минулому році Міністерство фінансів РФ ініціювало введення кримінальної відповідальності за ввезення в країну санкційних товарів у великому обсязі. За порушення заборони пропонується позбавляти волі на термін від 3 до 12 років.

Крім того, як писало РБК-Україна, на початку липня у Росії продовжили дію указу щодо забезпечення економічної безпеки і національних інтересів при транзиті українських товарів через територію РФ до Казахстану і Киргизії.